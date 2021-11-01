В Приморье полиция составила протокол на женщину, оставившую ребенка в машине на ЖД-путях

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция Приморья установила личность хозяйки автомобиля, которая оставила машину с 12-летней девочкой внутри на железнодорожных путях в Уссурийске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону. На женщину составлен административный протокол.

"Сотрудники полиции установили личность владелицы иномарки. Полицейским женщина пояснила, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (часть 1 статьи 12.10 КоАП РФ)", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. Женщине грозит наказание от штрафа в 5 тыс. рублей до лишения водительских прав на полгода. Собственную проверку организовала прокуратура Приморского края.

Ситуация произошла на железнодорожном переезде в Уссурийске. Автомобиль марки Nissan Tiida Latio мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. К моменту приезда полицейских неравнодушные граждане переместили транспортное средство в безопасное место. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, машина стояла на путях необщего пользования Уссурийского предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Задержек в движении пассажирских или грузовых поездов оно не повлекло.