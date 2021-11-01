Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Qantas, самолет, прибывший в понедельник из Лос-Анджелеса, открыл программу восстановления авиасообщения между Австралией и остальным миром.

"Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06:00 по местному времени (22:00 31 октября мск). Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - указали в пресс-службе, отметив, что все купившие билеты на рейс в Сидней были полностью вакцинированы против коронавируса.

В Qantas добавили, что рейс, прибывший в понедельник из США, и обратный, вылет которого запланирован на 18:30 (10:30 мск), станут "первыми международными полетами авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства страны". "Авиакомпания выполнила сотни репатриационных рейсов, возвращая австралийцев домой во время пандемии, но эти перелеты станут первым регулярными рейсом за почти 600 дней", - сообщил авиаперевозчик.

Генеральный директор Qantas Group ("Куонтас груп") Алан Джойс отметил, что самолеты авиакомпании "поднялись в воздух раньше, чем планировалось, благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации". "Федеральное правительство и власти штатов Новый Южный Уэльс и Виктория открыли границы Австралии и отменили карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников, и мы рады приветствовать всех, кто поднялся на борт", - сказал Джойс, отметив, что с 1 ноября Qantas начинает выполнять регулярные пассажирские рейсы из Сиднея в Лондон и Лос-Анджелес и в ближайшие недели планирует возобновить полеты по еще ряду маршрутов.

Австралийские границы были закрыты 24 марта 2020 года. По решению правительства, иностранцам въезд в страну был полностью запрещен, а австралийцы могли вернуться домой, но число репатриантов было ограничено до 3,5 тыс. в неделю, и все они должны были после прилета провести двухнедельный карантин в одном из государственных изоляторов.

С 1 ноября границы страны открыты для полностью вакцинированных граждан Австралии и их ближайших родственников, однако бескарантинный въезд разрешен лишь на территории двух регионов (штаты Новый Южный Уэльс и Виктория), а международные рейсы выполняются только через аэропорты Сиднея и Мельбурна. Планируется, что с 1 декабря бескарантинный въезд разрешит также Северная территория страны через международный аэропорт Дарвина. Гражданам иностранных государств въезд на территорию Австралии по-прежнему запрещен.