Судебные приставы принудительно взыскали с водителей штрафы на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские судебные приставы в этом году принудительно взыскали с водителей неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 млрд рублей и 3 млрд рублей - штрафов с нетрезвых водителей (назначаются судом). Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 1 ноября ко Дню судебного пристава.

Он пояснил, что ежегодно доля штрафов ГИБДД в общем массиве исполнительных документов составляет порядка 30%. "За девять месяцев текущего года в полном объеме или частично исполнены требования 14,5 млн исполнительных производств. Принудительно взыскано 9,5 млрд рублей административных штрафов, назначенных органами ГИБДД, - сообщил Аристов. - С "пьяных" водителей взыскано 3 млрд рублей административных штрафов".

Взыскание административных штрафов, отметил он, позволяет обеспечивать соблюдение принципа неотвратимости административного наказания, а, следовательно, безопасность и порядок на дорогах.

Глава ФССП также напомнил, что в настоящее время проходит процедуру согласования законопроект, предусматривающий упрощенный порядок исполнения исполнительных документов в области дорожного движения.