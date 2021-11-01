В WWF сомневаются, что конференция по климату в Глазго приведет к впечатляющим результатам

ГЛАЗГО, 1 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко, Никита Кручиненко/. Прогнозируемое экспертами увеличение глобальной температуры на 2,7 градуса к 2100 году существенно выше целевых показателей Парижского соглашения, и 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) вряд ли будет способствовать коренному перелому в решении этой проблемы. Такое мнение в беседе c корреспондентами ТАСС выразила заместитель главы программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ванесса Перес-Сирера, участвующая в работе форума, проходящего в Глазго.

"Климатические прогнозы не пессимистичны сами по себе. Они просто отражают реальность. Сейчас мы идем по графику, согласно которому [к концу XXI века] температура увеличится на 2,7 градуса, в то время как в Парижском соглашении обозначена цель удерживать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Это существенная разница, вот откуда берется пессимизм. Вряд ли COP26 будет обнадеживать в плане мер по борьбе с изменением климата", - заявила она.

Перес-Сирера добавила, что для успеха конференции необходимо было бы существенное ужесточение климатических обязательств Китая и Индии, которые находятся среди лидеров по объемам выбросов парниковых газов. Приблизиться к выполнению целей Парижского соглашения также позволило бы создание международной платформы ускоренного внедрения мер, направленных на сдерживание потепления. Частью такой платформы мог бы стать механизм строгой отчетности для стран, стремящихся достичь углеродной нейтральности. Чтобы эффективнее наблюдать за динамикой процесса публикация отчетов должна осуществляться по меньшей мере каждые пять лет, в то время как сейчас многие государства стремятся подводить итоги проделанной работы и брать на себя новые обязательства лишь раз в десятилетие.

В то же время, по мнению представительницы WWF, за принятыми документами "обязательно должны идти реальные шаги". "У нас есть все возможности добиться того, чтобы развитые страны направляли 100 млрд долларов в год на поддержку [зеленого перехода в развивающихся странах]. Мы должны принять четкие правила, в том числе реализовать статью 6 Парижского соглашения [о введении конкретных мер регулирования парниковых выбросов]", - сказала она.

Для достижения указанных целей, как отметила Перес-Сирера, необходима напряженная работа высокопрофессиональных делегатов и переговорщиков на COP26, не стремящихся блокировать важные инициативы. По ее мнению, то, кто возглавляет конкретную делегацию - лидер страны или политик менее высокого ранга, - не имеет большого значения.

"Отсутствие лидеров на конференции ничего не значит. Важен состав переговорщиков, которые будут согласовывать детали, - заявила она. - <...> У нас осталось всего несколько лет на то, чтобы взять на себя нужные обязательства, и с каждой прошедшей конференцией окно возможностей становится все меньше и меньше. Все страны должны сократить объемы выбросов на 50% к 2030 году и не только декларировать намерения, но и добиваться этой цели".

Гости и цели конференции

Наиболее высокопоставленные гости COP26 начали собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетели в Шотландию из Рима, где завершился саммит Группы двадцати. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошедший в итальянской столице форум не оправдал ожиданий в плане решений по борьбе с изменением климата. При этом генсек ООН выразил надежду, что COP26 принесет больше поводов для оптимизма.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня, а также принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. На COP26 будут подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже.