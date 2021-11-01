На Алтае более 300 млн рублей направят на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Медики Алтайского края получат дополнительные стимулирующие выплаты за вакцинирование жителей региона: на эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 300 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Приказ о введении стимулирующих выплат за период с 27 августа по 31 декабря подписан. На эти цели направлено 152,9 млн рублей за счет федеральных средств и столько же в качестве софинансирования из средств краевого бюджета. Таким образом, в крае предусмотрено на данные выплаты более 305 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медик, который проводит осмотр пациента перед вакцинацией, получит 55 рублей за одного вакцинированного двухкомпоненетной вакциной и 110 рублей - однокомпонентной вакциной. Медик, который непосредственно делает прививку, получит 30 или 60 рублей соответственно за каждого вакцинированного жителя. Выплаты медики будут получать вместе с зарплатой.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 88 тыс. 563 человек. В регионе прививки против коронавируса сделали 794 тыс. 285 человек, из которых 714 тыс. 642 человека полностью привиты.

Постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий населения Алтайского края было подписано руководителем регионального управления Роспотребнадзора Ириной Пащенко в июле текущего года. В октябре число жителей, подлежащих обязательной вакцинации, расширили, добавив к ним волонтеров, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. 27 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начала действовать система QR-кодов.