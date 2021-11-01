Глава Всемирной метеорологической организации рассказал об угрозах для РФ из-за потепления

ГЛАЗГО, 1 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Изменение климата планеты создает многочисленные угрозы для России и ее населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, участвующий в работе 26-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Значительная часть территории России лежит в арктическом регионе, где температуры растут в два и более раза быстрее, чем в среднем. В этом и в прошлом году в Сибири мы наблюдали температурные рекорды, а сила лесных пожаров в регионе также достигает рекордного уровня. Тает вечная мерзлота, а на ней построена значительная часть российской инфраструктуры, что создает угрозы для зданий, дорог, железнодорожных путей в этой части России", - считает собеседник агентства.

Он отметил, что из-за горящих лесов и торфяников также "растут риски для здоровья людей", ухудшается качество воздуха и увеличиваются объемы выбросов парниковых газов в атмосферу. Повышение уровня мирового океана в результате таяния льдов также "угрожает некоторым частям России".

"Принимаемые меры по борьбе с изменением климата - вызов для российской экономики, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа. Отказ от их использования в мире создаст для России трудности", - полагает профессор Таалас. При этом он подчеркнул, что продолжающееся потепление климата планеты грозит нанести колоссальный экономический ущерб всему миру и не допустить этого можно лишь благодаря общим усилиям.

Глава ВМО признал, что потепление климата открывает и ряд возможностей для России, включая уменьшение затрат на обогрев зданий, ускорение роста лесов, а также осуществление навигации по Северному морскому пути, который к 40-м годам этого века все лето и в начале осени будет свободен ото льда. При этом в европейской части России вырастет угроза засух, и будет страдать сельское хозяйство.

"Я из Финляндии, и мы тоже долго считали, что в потеплении климата и появлении новых судоходных маршрутов много плюсов, однако глобальная экономика сильно пострадает, если у нас не получится уменьшить воздействие на климат. Последствий не избежит ни одна страна, среди пострадавших будет и Россия", - сказал Таалас.

Отвечая на вопрос об угрозе масштабных выбросов метана в результате таяния вечной мерзлоты в Сибири, собеседник агентства отметил, что это потенциально существенная проблема "в долгосрочной перспективе, однако в настоящий момент ситуация не вызывает большого беспокойства", хотя и требует наблюдений и контроля.

"Ранее я возглавлял Финский метеорологический институт. Мы проводили замеры в Тикси и на острове Большевик и, по крайней мере пока, не наблюдаем заметных выбросов метана в этом регионе", - сказал он.

Доклад ВМО

В воскресенье ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, представила промежуточный доклад о состоянии климата Земли в 2021 году. Его публикация была приурочена к открытию COP26. В документе говорится, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордной отметки, экстремальные погодные явления стали новой нормой, а годы с 2015-го по 2021-й, скорее всего, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.

По словам собеседника агентства, человечеству по силам остановить процесс потепления в ближайшие 40 лет, хотя таяние ледников в результате повышения температуры на планете будет продолжаться в течение столетий.

"Звучит много позитивных политических заявлений, но конкретные обязательства пока недостаточно смелы. В ближайшие дни мы будем ждать их на COP26", - сказал Таалас.