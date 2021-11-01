Эксперт: использование лесов России для поглощения CO2 надо считать зеленым проектом

ГЛАЗГО, 1 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Использование поглощающей способности российских лесов для связывания больших объемов углерода и компенсирования выбросов CO2 следует считать зеленым проектом РФ. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, участвующий в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"[Использование российских лесов для поглощения углерода] - это, безусловно, зеленый проект. Он положительно отразится на глобальных климатических усилиях, - сказал Таалас. - В некоторых странах так уже делают, например в Финляндии и Швеции, которым удалось связать рекордное количество углерода, высаживая леса, заботясь об их сохранении и предотвращая лесные пожары. Последняя задача требует создания определенной инфраструктуры, так как объемы выбросов от пожаров довольно высоки и вызывают тревогу".

По его словам, мировому сообществу необходимо увеличивать потенциал поглощения углерода, и леса сыграют в этой задаче важную роль.

"[Российские инициативы на данном направлении] - это конструктивно, это хорошо. В некоторых регионах, к примеру в Амазонии, мы наблюдаем противоположные тенденции", - считает профессор Таалас.

Поглощающий потенциал лесов

Выступая в воскресенье на саммите G20 в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин напомнил о том, что недавно в стране было принято решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, которая станет важным элементом достижения цели по обеспечению углеродной нейтральности не позднее 2060 года. При этом, отметил он, РФ публично объявила, что берет на себя такое обязательство, причем не просто хочет достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов был меньше, чем, например, у некоторых стран в Евросоюзе. В российской стратегии сделан упор на наращивании объемов поглощаемых парниковых газов, которое будет дополняться сокращением выбросов.

По словам российского лидера, РФ обладает колоссальным потенциалом поглощения углекислоты, а эффективность затрат на осуществление проектов в этой сфере может быть исключительно высока. Как отметил Путин, чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, Россия планирует "существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии".

Как подчеркивают в Минприроды и Минэкономразвития РФ, большое значение имеют критерии оценки поглощающей способности лесов международным научным сообществом, которое должно провести новые исследования в этой области и разработать эффективные методики верификации.