Титов заявил, что работающие в России мигранты не могут получить QR-код вакцинации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Трудовые мигранты, официально трудоустроенные на предприятиях в России, не могут получить QR-код вакцинации. Об этом сообщил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, отметив, что намерен сообщить о проблеме правительству.

"У нас большое количество мигрантов, которые остались в стране работать. <…> У них нет регистрации, и поэтому им не дают QR-коды [вакцинации]. То есть работать они могут, но никуда ходить не могут. Кроме того, есть люди, которые едут к нам в страну работать, но они вакцинированы иностранными вакцинами, а мы не признаем иностранные вакцины. Поэтому будем в очередной раз обращаться в правительство. Мы должны признать иностранные вакцины для своих граждан и для тех иностранцев, которые работают в России", - сказал он.

По словам Титова, люди имеют право выбирать для себя путь: вакцинироваться или не вакцинироваться. "Хотя мне, конечно, трудно понять логику невакцинирующихся людей. Тем не менее, право есть право, у нас демократическое государство. Но для того, чтобы не распространялась эпидемия, вводятся специальные нормы. И эти нормы, на мой взгляд, могут включать обязательное вакцинирование для людей, которые находятся в контакте с другими окружающими. Это может быть требование работодателя. Кстати, многие так и поступают. Например, в общепите не допускают сотрудников, которые отказываются вакцинироваться, до работы в общем зале, чтобы не было угрозы заражения людей. Такого рода стимулами надо увеличивать количество вакцинированных", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Также он отметил, что поддерживает систему QR-кодов для допуска посетителей на ряд объектов. Титов рассказал, что 26 октября ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт", не испытав никаких побочных явлений. Свидетельствующий о ревакцинации QR-код он получил "сразу же".