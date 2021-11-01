Центральный военный округ передал 26 тонн кислорода в медучреждения десяти регионов РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Курганской, Кировской, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской областей, Пермского, Красноярского краев, а также Республик Удмуртия, Марий Эл и Башкортостан получили 26 тонн сжиженного кислорода от авиационных частей Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу авиационные части Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Челябинской области, Пермском, Красноярском краях, а также аэродромы военно-транспортной авиации ВСК России в Оренбурге и Ульяновске передали 26 тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения десяти субъектов: Курганская, Кировская, Челябинская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермского, Красноярского краям а также Республикам Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для его получения в полевых условиях из атмосферного воздуха. Такой кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.