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Пандемия COVID-19

Королевство Тонга объявило недельный локдаун после первого пациента с ковидом

По данным портала Matangi Tonga Online, инфекцию обнаружили 29 октября у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из Крайстчерча

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Общенациональный локдаун был объявлен в Королевстве Тонга после подтверждения диагноза первого пациента с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 в стране. Об этом в понедельник сообщает местный новостной портал Matangi Tonga Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Похивы Туионетоа.

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По данным портала, общенациональный локдаун начнется во вторник, 2 ноября, и продлится до конца воскресенья, 7 ноября. Все внутренние авиарейсы отменены, границы регионов страны закрыты, не будут проводиться общественные мероприятия. Предприятия, учреждения и ведомства, за исключением ряда необходимых для жизнеобеспечения граждан, будут закрыты.

Первый инфицированный коронавирусом пациент выявлен в Королевстве Тонга 29 октября. Инфекция была обнаружена у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из города Крайстчерч. По данным местного Минздрава, более 300 человек оказались в группе риска после контакта с заразившимся, однако к настоящему времени медики не обнаружили новых случаев инфицирования.

Согласно данным ВОЗ, до 29 октября в Королевстве Тонга не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Теги
ТонгаПандемия COVID-19Туионетоа, Похива
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