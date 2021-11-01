Королевство Тонга объявило недельный локдаун после первого пациента с ковидом

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Общенациональный локдаун был объявлен в Королевстве Тонга после подтверждения диагноза первого пациента с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 в стране. Об этом в понедельник сообщает местный новостной портал Matangi Tonga Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Похивы Туионетоа.

По данным портала, общенациональный локдаун начнется во вторник, 2 ноября, и продлится до конца воскресенья, 7 ноября. Все внутренние авиарейсы отменены, границы регионов страны закрыты, не будут проводиться общественные мероприятия. Предприятия, учреждения и ведомства, за исключением ряда необходимых для жизнеобеспечения граждан, будут закрыты.

Первый инфицированный коронавирусом пациент выявлен в Королевстве Тонга 29 октября. Инфекция была обнаружена у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из города Крайстчерч. По данным местного Минздрава, более 300 человек оказались в группе риска после контакта с заразившимся, однако к настоящему времени медики не обнаружили новых случаев инфицирования.

Согласно данным ВОЗ, до 29 октября в Королевстве Тонга не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.