Школы Кузбасса получили 56 новых автобусов для перевозки детей

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Партия из 56 новых школьных автобусов стоимостью 114 млн рублей поступила в Кузбасс по распоряжению правительства РФ. Новый транспорт распределят между 22 муниципалитетами, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

"Партия включает 34 автобуса ПАЗ (24 пассажира) и 22 автобуса ГАЗ (12-24 места в зависимости от модификации). Транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок детей: пассажирские кресла оснащены ремнями, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования остановки, имеется дополнительная подножка. Скорость автобуса автоматически ограничивается - не более 60 километров в час, есть встроенный контроль за соблюдением маршрута, учитывается время непрерывной работы водителя за рулем", - говорится в сообщении.

Поступление новой партии позволит обновить автопарк автобусов для перевозки школьников в регионе почти на 12%, сейчас в нем насчитывается 475 машин, больше половины из которых новые и были закуплены благодаря федеральной поддержке с 2018 года.

"Безопасность детей для нас на первом месте. Ежедневно в Кузбассе в школу и обратно доставляют более 14 тыс. школьников из 764 сел, поселков, деревень, и необходимо обеспечить им все условия для комфортных поездок. Транспорт мы активно обновляем: с 2018 года в регион поступило уже 257 автобусов. Работу будем продолжать", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.

Весь новый транспорт оборудован системой навигации, что позволяет родителям через специальное мобильное приложение отслеживать путь детей от дома до школы. Для безопасности автобусы окрашены в яркий желтый цвет, а также оснащены проблесковыми маячками и светоотражающими знаками.