Более 200 новых коек дополнительно развернули в ковид-госпиталях Алтайского края

БАРНАУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Медики Алтайского края на 5% нарастили объем коечного фонда в госпиталях на фоне роста числа заражений коронавирусом. Дополнительно создано более 200 мест, общий фонд приближается к 5 тыс. коек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"На фоне роста заболеваемости объем коечного фонда вновь увеличен. На сегодняшний день в крае развернуто 4 тыс. 816 мест. За неделю мы добавили 238 мест, у нас было 4 тыс. 578 мест. Места добавлены в уже существующих госпиталях, новых площадок пока не разворачивали", - сказали в пресс-службе.

За последние сутки в крае коронавирус подтвержден у 472 жителей, умерли 28 человек.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 88 тыс. 563 человек. Прививки против коронавируса сделали 794 тыс. 285 человек, из которых 714 тыс. 642 человека полностью привиты.