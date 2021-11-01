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Пандемия COVID-19

Эксперты рассказали, когда онкобольным лучше прививаться от ковида

По словам собеседников агентства, болеющим раком рекомендуют прививаться до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Онкологические заболевания не являются противопоказанием против вакцинации от коронавируса, а лучшим способом обезопасить себя остается прививка. Однако прививаться болеющим раком рекомендуется до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

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"Сегодня не считается, что онкозаболевание является противопоказанием для вакцинации. И на сегодняшний день ограничений для больных онкологией нет, кроме тех, кто находится на химиотерапии - им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться", - рассказал ТАСС врач-онколог Аркадий Аксененко.

По его словам, химиотерапия вызывает ослабление организма и иммунитета из-за токсичного действия. "Она ухудшает функции сердца, легких, почек. Но когда проходит время - месяц после химиотерапии, - когда человек начинает себя нормально чувствовать и первые токсические реакции уходят, то тогда привиться можно. В идеале, конечно, лучше привиться до курса химиотерапии, нежели делать это после", - добавил он.

С ним согласился президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев. "Онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или которые не получают интенсивное лечение, они должны быть привиты", - отметил он.

Румянцев пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, поэтому для онкобольных, чье здоровье ослаблено, она необходимо. "Так, например, мы в своей практике руководствуемся детским календарем прививок, в котором закреплено до 15 прививок. Если у нас ребенок заболевает онкологическим заболеванием, мы острую фазу пролечиваем. А когда заканчивается интенсивная фаза лечения и начинается поддерживающая, мы сразу детей прививаем", - подчеркнул он.

Также и взрослых онкобольных ежегодно прививают от гриппа, только если пациенты не находятся в острой фазе лечения, добавил Румянцев.

"Все остальные рекомендации такие же, как и для обычных людей. Поскольку этот вирус циркулирует в среде активно, и последний штамм вируса очень контагиозный - вызывает заражения 8-10 человек от одного объекта, а вот уханьский вирус заражал двух. Поэтому здесь крайне важны средств индивидуальной защиты - носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки", - отметил он.

Аксененко в свою очередь добавил, что также онкобольным нужно ограничить социальные контакты в период нерабочих дней, особенно, если они находятся в стадии восстановления после интенсивной терапии. 

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