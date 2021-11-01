На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на коронавирус

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 расширили в Москве. Теперь сделать прививку и сдать экспресс-тест можно на ВДНХ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы видим, что число желающих вакцинироваться в Москве растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности. Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы - на ВДНХ", - сказала Ракова.

Она добавила, что его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется.

В пункте будут принимать граждан РФ. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Потоки посетителей разделены таким образом, чтобы не было пересечений ожидающих вакцинацию и уже прошедших ее. Сам процесс вакцинации проходит максимально быстро и эффективно.

Власти Москвы ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники уйдут на каникулы. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные перейдут на дистанционной режим.