Керри назвал целью США продолжение усилий по ограничению потепления климата в мире

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. США стремятся закрепить продвижение в глобальных усилиях по ограничению потепления климата в мире. Об этом заявил в ходе проходившего по видеосвязи брифинга спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Стенограмму брифинга распространил в понедельник Белый дом. Керри сопровождает президента США Джо Байдена на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго.

Участвуя в конференции, США преследуют четыре важнейшие цели. "И самая главная - покинуть Глазго, добившись очень значительно активизации глобальных усилий, и продвинуться по пути ограничения потепления (климата в мире) до 1,5 градусов",- заявил Керри. На долю стран, принявших на себя подобные обязательства, приходится около 65% мирового ВВП. Это больше половины стран Группы двадцати (G20), отметил он.

Вторая важнейшая цель, продолжал спецпосланник президента США, - добиться того, чтобы в течение этого десятилетия к этим усилиям присоединились и другие страны, на долю которых приходится 35% мирового ВВП.

Третья цель - добиться финансирования усилий для ограничения потепления климата в мире. "На этой неделе предприятия частного сектора объявят о новых обязательствах в этой области",- отметил Керри. Наконец, четвертая важнейшая цель - добиться выполнения положений Парижского соглашения по климату 2015 года.

Спецпосланник президента США высказал мнение, что на саммите лидеров стран Группы двадцати, который завершился в воскресенье в Риме, удалось добиться значительного успеха в координации усилий, направленных на достижение изложенных целей.