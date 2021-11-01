Bloomberg: компания - владелец TikTok ограничила рабочий день сотрудников девятью часами

ТАСС, 1 ноября. Руководство китайского технологического гиганта ByteDance, владеющего соцсетью TikTok, распорядилось ограничить время работы сотрудников девятью часами в день. Об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg, изучив один из внутренних документов компании.

По его данным, ByteDance стала одной из первых технологических компаний в Китае, официально установивших более короткий рабочий день. Как пишет Bloomberg, сотрудники компаний в этой области часто работают по 12 часов шесть дней в неделю - с 9:00 до 21:00.

В этом году, отмечает агентство, такой темп работы привлек к себе повышенное внимание в связи со смертельными случаями, связанными с переутомлением, а также с ростом числа жалоб в социальных сетях. Власти призвали работодателей пересмотреть распределение нагрузки на сотрудников.

Согласно новой политике, в ByteDance будут работать строго с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Чтобы задержаться на работе, необходимо будет запросить разрешение у начальства как минимум за один день. В будние дни разрешено работать сверхурочно не более трех часов или приходить на работу в выходной день, но не более чем на восемь часов.