В Group-IB отметили рост числа предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Количество предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса с начала сентября увеличилось в 20 раз по сравнению с показателями лета 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

"С начала сентября специалисты Digital Risk Protection Group-IB выявили 3 158 новых предложений о продаже сертификатов о вакцинации. Этот показатель в 20 раз выше предыдущих показателей лета 2021 года. Большинство новых предложений опубликованы в чатах Telegram, число участников которых составляет от 500 до 12 000 человек", - говорится в сообщении.

Эксперты Group-IB Digital Risk Protection также отметили, что цены за такие сертификаты составляют от 4 тыс. рублей до 12 тыс. рублей, в то время как летом цены варьировались от 3 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Уточняется, что готовый сертификат предлагают доставить покупателю через три дня.

По словам ведущего аналитика пепартамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова, предлагается приобрести не только сертификаты российских вакцин "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", но и сертификаты зарубежных вакцин Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna.

Кроме того, размещаются предложения о покупке положительных или отрицательных ПЦР-тестов, справок на наличие или отсутствие антител к коронавирусу, QR-кодов отдельно от сертификатов и медотводов от прививок.