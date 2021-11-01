У Роспотребнадзора нет данных, что штамм AY.4.2 вызывает более тяжелое течение ковида

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Данные, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител, отсутствуют, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Данные о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет", - сообщил он в понедельник на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ".

По словам Акимкина, об этом свидетельствуют публикации органов здравоохранения Великобритании о результатах первичного анализа. "Они не показывают убедительных доказательств различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым генвариантом и базовой линией генварианта "дельта", - отметил он.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, три из них обнаружены в Москве и области, два - в Татарстане.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".