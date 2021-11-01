В Петербург поступило 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступила на склад Петербурга в количестве 100 тыс. доз. Она будет использоваться для перенесших COVID-19 пациентов и ревакцинации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщала, что "Спутник Лайт" закончился на складе Петербурга, информации о поставках не было. Интерес к вакцинации от новой коронавирусной инфекции вырос после введения новых ограничительных мер и QR-кодов. Около 24 тыс. человек привились от COVID-19 в Петербурге 28 октября, таким образом побит абсолютный рекорд по количеству вакцинированных за сутки в городе.

"На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 100 тыс. доз. Согласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", вакцину "Спутник Лайт" рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Беглов отметил, что необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет.

"Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи", - процитировали в пресс-службе Беглова.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,7 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Сейчас в городе развернуты 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.