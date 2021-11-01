ВЦИОМ: половина россиян считают, что в стране следует развивать киберспорт

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Половина (50%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что в России следует развивать киберспорт, однако 64% не стали бы приравнивать соревнования по компьютерным играм к обычному спорту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в понедельник.

"Более половины наших сограждан (64%) полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту (70-73% среди граждан старшего поколения), 27% считают, что можно (37-65% среди молодежи), - говорится в сообщении. - Половина россиян (50%) сказали, что киберспорт в России следует развивать (74% среди 18-24-летних), 33% - что не следует, 17% опрошенных затруднились ответить".

Более половины (58%) опрошенных знают, что в октябре этого года российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), причем 10% следили за соревнованиями. Вместе с тем, 46% россиян не понравилось бы, если бы их ребенок увлекся киберспортом, 34% отнеслись бы к этому положительно. Каждый пятый (20%) респондент играет в видеоигры, еще 30% играли раньше, но не сейчас, 50% никогда не играли в видеоигры.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.