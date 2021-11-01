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В Крыму заняты 90% коек для пациентов с COVID-19

За последние сутки в регионе установили новый максимум по количеству заразившихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 10% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, остаются свободными в больницах Крыма, сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

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Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай. За прошлые сутки - 31 октября - в регионе обновлен суточный максимум, выявлено 725 случаев.

"На сегодняшний день коечный фонд составляет 5 245 коек, занятость 90%", - рассказали в пресс-службе.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей региона носить средства индивидуальной защиты, так как это серьезно снижает вероятность заражения. "Уважаемые крымчане, прошу - носите маски. <...> Думайте не только о себе, но о своих родных и близких, о тех, кто находится рядом с вами. Если кто-то не хочет думать о себе - думайте о других", - сказал Аксенов в видеообращении.

​​​Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

 

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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