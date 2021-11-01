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"Единая Россия" направила в кабмин более 400 предложений по программе молодежной занятости

Партия, в частности, предложила учитывать волонтерскую деятельность в качестве первого опыта работы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" собрала и направила в правительство РФ более 400 инициатив по программе поддержки молодежной занятости, в том числе об упрощении процедуры поиска работы для подростков. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Всего "Единая Россия" собрала более 400 предложений в программу поддержки молодежной занятости. По поручению президента РФ секретарь генсовета партии Андрей Турчак 1 ноября направил их председателю правительства Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.

Так, одна из инициатив партии - учитывать волонтерскую деятельность в качестве первого опыта работы. Кроме того, предложения касаются стимулирования работодателей к приему на работу выпускников вузов и профтехучилищ, расширения профориентационных мероприятий и практики организации стажировок для молодых специалистов на предприятиях, популяризации рабочих профессий, реализации программ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействия трудовой мобильности молодых людей. Также партия предлагает упростить процедуры поиска работы и найма подростков. "На единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" предполагается создать специальные цифровые сервисы для молодежи. В частности, молодые люди смогут оформлять на портале документы для прохождения практики, дополнительного обучения, поиска работы в других регионах", - отмечается в сообщении.

Особое внимание уделяется более широкому вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. "Это предполагает оказание единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве ИП или юрлица, грантовую поддержку молодежных проектов, обучение предпринимательским компетенциям", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в правительство представлена подробная информация об участии "Единой России" в программах развития рынка труда в регионах с высоким уровнем безработицы и программах сопровождения инвалидов при трудоустройстве.

Разработкой программы содействия занятости молодежи до 2030 года партия занималась вместе с правительством. Цель программы - изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. На это планируется направить 30 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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