На Урале планируют создать филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра планируется создать на базе регионального образовательного центра Юрия Башмета в Екатеринбурге. Он объединит молодых музыкантов из разных регионов Уральского федерального округа, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Свердловской областной филармонии со ссылкой на директора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко.

"Региональный образовательный центр Юрия Башмета в Свердловской области работает уже девять лет на базе музыкального колледжа. Сейчас речь идет о развитии взаимодействия и создании филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра - Уральского юношеского симфонического оркестра, который объединит молодых музыкантов из разных регионов Уральского федерального округа", - передает слова Гринченко пресс-служба.

Гринченко отметил, что в состав оркестра планируется набрать порядка 80 молодых музыкантов от 10 до 22 лет, которые будут собираться на сессии на базе Уральского музыкального колледжа, где расположен региональный центр Башмета, а также проводить концертные выступления.

"Свердловская область и Министерство культуры Свердловской области полностью поддерживает идею проекта и готовы оказать максимальное содействие в его реализации", - пояснил он.

Всероссийский проект "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" создан в 2013 году. Проект состоит из нескольких направлений: региональные образовательные центры для музыкально одаренных детей, международные и всероссийские музыкальные академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр. С 2018 года проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.