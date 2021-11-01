Политехникум в Свердловской области закрыли на 30 дней за нарушения санитарных требований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Богдановичский политехникум в Свердловской области закрыли на 30 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области.

"Судебные приставы Богдановичского районного отделения обезопасили здоровье детей образовательного учреждения путем приостановления деятельности на 30 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. <...> На основании решения суда возбуждено исполнительное производство немедленного исполнения в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Богдановичский политехникум", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в общежитии Уральского казачьего кадетского корпуса при Богдановичском политехникуме. Инфекционное заболевание было зафиксировано среди 40 детей.

Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Его деятельность приостановлена на 30 суток. Утром 30 октября судебные приставы выехали на место и привели в исполнение решение суда, отметили ТАСС в пресс-службе.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обнаружило на месте нарушения требований мытья посуды, также отсутствовал контроль за проведением дезинфекции, не дезинфицировались кулеры и отсутствовал контроль за уборочным инвентарем.