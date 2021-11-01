В РФПИ заявили о высокой эффективности "Спутника V" при вакцинации пожилых в Аргентине

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала высокую эффективность среди людей старше 60 лет в ходе прививочной кампании в Аргентине, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Материалы исследования опубликованы в научном журнал е Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Согласно данным исследования, введение в ходе вакцинации в Аргентине гражданам старше 60 лет всех компонентов таких вакцин, как "Спутник V", AstraZeneca и Sinopharm, привело сокращению смертности среди привитых на 96,6%. Также на 88% сократились случаи заражения среди них.

Указано, что из 663,6 тыс. участников исследования 63% было привито "Спутником V".

Как сообщили в РФПИ, вакцины показали хорошие результаты среди людей в группах от 70 до 79 и старше 80 лет, показав снижение смертности от всех причин соответственно в 98,2% и 94,2%. Статистическое исследование проводилось в период с 1 по 15 июня 2021 года, при этом 81,4% его участников успело получить хотя бы одну дозу той или иной вакцины до 15 мая 2021 года.