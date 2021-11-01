Эксперт рассказал о риске повреждения миокарда у пациентов с болезнями сердца после ковида

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Риск повреждения миокарда среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания после тяжелой формы коронавируса достигает 40%, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.

"Большое внимание врачей привлекает повреждение миокарда. Здесь очень высокая вариабельность частоты, она зависит от степени тяжести. При легких формах заболевания [коронавирусом], по крайней мере средне-тяжелой, которая является основанием для госпитализации, это примерно 7-10%, при тяжелых достигает до 40%", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, если человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями заразился коронавирусом, у него также могут появиться микротромбозы, эмболия, обостриться ишемическая болезнь и аритмия.

В целом, как отметил Бойцов, наличие сердечно-сосудистых заболеваний не повышает риск инфицирования коронавирусом, но повышает риск госпитализации после заражения.

"Важно подчеркнуть - если фактор риска является модифицируемым, потенциально хотя бы - например, саму гипертонию не уберешь, но ее можно контролировать. Если удается контролировать артериальное давление, то вероятность госпитализации снижается более чем на 10% и даже до 20%. Это уже результаты проведенного анализа", - добавил специалист.