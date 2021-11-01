В России выявили три случая заражения штаммом "мю" и один "лямбдой"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и один случай заражения штаммом "лямбда" зафиксированы в России в настоящее время. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов и перерасчете встречался всего лишь один раз, а генвариант "мю" - три раза", - сообщил он на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ".

По словам Акимкина, хоть эти варианты практически отсутствуют на территории России, целесообразно продолжать мониторинг их выявляемости среди лиц, въезжающих на территории страны из эпидемиологически неблагоприятных стран.

Эксперт отметил, что в России насчитывается до 10 сублиний штамма "дельта". "В настоящий момент мы встречаем на территории России помимо доминирующего так называемого основного, базисного варианта B.1.617.2 [штамма] "дельта" еще до десяти сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округов", - рассказал он.

Акимкин также не исключил появления нового варианта ковида на основе доминающего штамма коронавируса "дельта" в будущем. "Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 (дельта-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геновариантов", - добавил он.