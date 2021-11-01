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Пандемия COVID-19

Директор Александра Серова рассказал о самочувствии певца

По словам Александра Федоркова, исполнитель пока остается под наблюдением врачей, но чувствует себя значительно лучше
Александр Серов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Серов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госпитализированный с коронавирусной инфекцией 67-летний российский певец Александр Серов пока остается под наблюдением врачей, но чувствует себя значительно лучше.

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Об этом сообщил ТАСС в понедельник его директор Александр Федорков.

"Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил", - сказал он.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. Серов - исполнитель таких песен, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Теги
РоссияСеров, Александр Николаевич (певец)Пандемия COVID-19
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