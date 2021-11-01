Коэффициент распространения коронавируса в России уменьшился до 1,07

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник уменьшился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и на выходных, показатель держится ниже единицы в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он вырос до 0,95.

В Ростовской области индикатор составил 1,03, в Нижегородской - 1,04, Москве и Воронежской области - 1,05, в Свердловской - 1,06, в Иркутской - 1,10, в Красноярском крае - 1,11. В Самарской области, где впервые с начала пандемии выявили более 1,5 тыс. случаев заражения за сутки, коэффициент продолжает снижаться и уже опустился до 1,13.

При этом в Санкт-Петербурге показатель увеличился до 1,2, что для города стало максимумом с 20 октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.