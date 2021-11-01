В Токио впервые с мая 2020 года за день выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Токио выявили за прошедшие сутки девять новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким показателем с мая 2020 года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в понедельник столичной администрацией.

В предыдущий раз менее 10 инфицирований было зафиксировано в Токио 31 мая 2020 года, когда в столице Японии подтвердили пять случаев заражения. Касательного сегодняшней статистики, инфицирование было выявлено у шести жителей Токио в возрасте от 30 до 50 лет, двух пожилых старше 60 лет и одного ребенка младше 10 лет. Между тем в токийских больницах остаются 14 человек с тяжелыми симптомами заражения.

Еще 13 августа 2021 года в Токио был обновлен антирекорд инфицирований - 5 773 случая.

Летом Япония столкнулась с пятой волной распространения коронавируса - показатели суточного прироста, а также смертей среди инфицированных регулярно обновляли максимумы за все время пандемии. Однако осенью в стране суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом резко снизился, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения.

В Японии применяются вакцины от ковида американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. Власти страны рассчитывают привить всех желающих к концу ноября.