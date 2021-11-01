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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что "Спутник Лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации

Пресс-секретарь президента отметил, что показатели эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Препарат "Спутник Лайт" может использоваться для вакцинации от ковида и для ревакцинации, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ, получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются".

"Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас, но и во многих странах мира, - пояснил Песков. - И у "Спутника V", и у "[Спутника] Лайт" разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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