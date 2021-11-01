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Кремль рассчитывает на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает увидеть такие результаты "в обозримой перспективе"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Кремль надеется, что в вопросе взаимного признания вакцин в обозримой перспективе можно рассчитывать на положительные результаты. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это сложный процесс, хотя и здесь мы хорошо двигаемся. Мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного [признания]", - сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что и президент РФ Владимир Путин, и российская делегация на саммите Группы двадцати, который прошел в Риме 30-31 октября, вели речь о том, что "нужно реально ускорить и добиться как можно скорее признания сертификатов о вакцинации". "Вот это могло бы стать очень важным шагом", - заключил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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