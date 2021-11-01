Волонтеры в Москве помогают почти 3 млн пожилых людей на самоизоляции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Акцию помощи пожилым москвичам "#МыВместе" возобновили в Москве. Волонтеры оказывают поддержку около 3 млн пожилых людей, которые находятся на самоизоляции из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в столице, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас около 3 млн пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, и, конечно, для них требуется постоянная социальная и психологическая помощь. В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, которая уже 1,5 года оказывает большую помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации", - сказал Собянин на встрече с волонтерами и предпринимателями в центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте.

Мэр отметил, что крайне важна в этом направлении работа общественных организаций, помимо государственных служб. "Очень важно не только оказать непосредственную помощь, но и психологическую помощь - просто поговорить, пообщаться, это очень важно", - сказал он.

Волонтеры рассказали мэру, что сотрудники магазинов оказывают им содействие в подборе и закупке товаров. Предприниматели выразили готовность и в дальнейшем оказывать содействие волонтерам. "Думаю, что многие другие торговые сети последуют вашему примеру, потому что это не только полезно с точки зрения экономики, но и <...> это общее движение, оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - обратился мэр к предпринимателям.

Представители торговых сетей также отметили, что за последние полтора года в Москве многократно выросли объемы онлайн-продаж. Предприниматели заверили мэра, что поставщики готовы увеличить объемы поставок, чтобы полки в магазинах были всегда заполнены.

Движение от сердца

Акция взаимопомощи "#МыВместе" началась в столице 28 марта 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров. В Москве оператором акции стал ресурсный центр "Мосволонтер".

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 22 октября 2021 года волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам старше 60 лет и гражданам, страдающих хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома. Заявки на доставку продуктов и лекарств принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Кроме того, на сайте mosvolonter.ru открыт набор Волонтерского корпуса для участия в акции. Пополнить ряды добровольцев могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. В настоящее время готовы подключиться к акции более 2,5 тыс. волонтеров.

"За это время [пандемии] в Москве сформировался целый отряд людей, который оказывает [эту помощь] пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, которые находятся дома, которым опасно выходить в период пиковых заболеваний. Очень важно, что оказывается помощь от души, от всего сердца. Это очень, очень важно, я хотел бы выразить благодарность всем, кто задействован в этом движении - движению "Мы вместе", "Мосволонтеру", предприятиям и организациям, которые включаются активно в это движение, спасибо всем огромное. Надеюсь, когда пандемия пройдет, наше сообщество, наше движение сохранит свой потенциал, свои активность и энергию для того, чтобы помогать людям", - заключил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столичной акции приняли участие более 23 тыс. волонтеров, выполнивших более 48 тыс. заявок по оказанию адресной помощи (доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости) москвичам, которые должны были оставаться дома. По телефону горячей линии было принято свыше 200 тыс. звонков. В качестве партнеров акции оказали материальную помощь нуждающимся более 420 предпринимателей и благотворителей.

При этом более 1,5 тыс. волонтеров-медиков оказывали помощь в московских больницах и поликлиниках, выполняя различные функции - от административной работы до сестринского ухода, в том числе измерения давления, пульса, температуры, смены нательного и постельного белья пациентов. "В настоящее время медикам помогают свыше 110 волонтеров в ГКБ №40 в Коммунарке, в ГКБ №64 им. Виноградова, ГКБ №50 им. Спасокукоцкого, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и других лечебных учреждениях города. Тысячи волонтеров были задействованы для обеспечения работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса", - заключили в пресс-службе.