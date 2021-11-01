Песков: ситуация с ковидом в России не становится легче, но врачи демонстрируют геройство

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация в больницах для пациентов с коронавирусом в России остается непростой, но врачи демонстрируют геройство, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация непростая. Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с нагрузкой на медиков, занимающихся борьбой с ковидом.

Песков напомнил, что для врачей, работающих в красных зонах, есть система выплат и другой поддержки. "Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка, это всем хорошо понятно", - добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли варианты создания дополнительных условий для привлечения медиков к борьбе с коронавирусом, Песков отметил, что это нужно спрашивать в правительственном оперативном штабе.