QR-коды введут в Республике Алтай с 29 ноября

ТАСС, 1 ноября. Система QR-кодов вводится повсеместно в Республике Алтай с 29 ноября. До этого срока, с 15 ноября, QR-коды будут введены в двух муниципальных образованиях с наибольшим приростом заразившихся коронавирусом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь главы правительства региона Михаил Максимов.

"По итогам заседания оперативного штаба принято решение о введении QR-кодов на территории Республики Алтай с 29 ноября. Однако в двух муниципальных образованиях, Майминском районе и Горно-Алтайке, где отмечено самое высокое число заболевших за прошедшую неделю, коды будут внедрены ранее - с 15 ноября. Это коснется учреждений культуры - театров, музеев, кинотеатров, спортивных объектов - фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания", - сказал Максимов.

Он отметил, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусом, из которых 180 - в Горно-Алтайске и 75 - в Майминском районе.

"В нерабочие дни усиливаются рейды по соблюдению эпидемиологических мер. Школьники сейчас в республике на каникулах, в детсадах работают дежурные группы", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Максимова, в настоящее время в девяти моногоспиталях региона развернуто 537 коек, из которых заняты более 460.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 23 тыс. 30 человек.