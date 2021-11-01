Волонтеры возобновят доставку горячих обедов медикам на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Волонтеры Ставрополья возобновят доставку горячих обедов медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом. Также добровольцы продолжат доставку лекарств амбулаторным пациентам, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Волонтеры договорились о координации усилий на период длинных ноябрьских выходных, а при необходимости - продолжить совместную работу и дальше. Также они определили четыре основных направления помощи - доставка лекарств амбулаторным больным, помощь медучреждениям, доставка горячих обедов для медиков и транспортная помощь", - говорится в сообщении по итогам встречи общественников на площадке регионального отделения партии.

К помощи медикам и пациентам с коронавирусом волонтеров на Ставрополье активно привлекали в период роста числа заражений в 2020 году. Добровольцы собирали и передавали медикам горячие обеды, средства индивидуальной защиты, доставляли продукты людям, находящимся на самоизоляции.

В регионе в октябре 2021 года вновь отмечается рост заражений, увеличивается число госпитализированных пациентов. Общественники предварительно собрали информацию о потребностях медучреждений в помощи, в каждом муниципальном округе созданы волонтерские центры и определены их руководители, в задачи которых войдет координация работы.

"Региональное отделение партии в свою очередь обеспечит добровольцев всей необходимой поддержкой. В первую очередь это касается предоставления помещений, связи и средств индивидуальной защиты. Наш центральный штаб уже получил все необходимое", - цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома партии Дмитрия Шуваева.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 98 213 случаев коронавируса, выздоровели 76 467 человек. Из-за осложнений, вызванных ковидом, в регионе умерли 4 055 человек. Лечение в стационаре получают 4 505 пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии находятся 442 человека. С 30 октября по 7 ноября в крае объявлен период нерабочих дней. Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, в правительстве края отмечали, что это позволило значительно ускорить темпы вакцинации в регионе.