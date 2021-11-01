Эксперт сообщила об изменениях в сердце у более 85% перенесших ковид

"По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <...> имеют изменения в сердце", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС "Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19".

По ее словам, в период пандемии существенно снизилось число обращений к врачам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора", - добавила Голухова.