Эксперт сообщила об изменениях в сердце у более 85% перенесших ковид

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 85% перенесших коронавирусную инфекцию пациентов имеют изменения в сердце, сообщила в понедельник директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.
"По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <...> имеют изменения в сердце", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС "Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19".
По ее словам, в период пандемии существенно снизилось число обращений к врачам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора", - добавила Голухова.