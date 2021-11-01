Музеи Ленинградской области будут принимать посетителей, привитых импортными вакцинами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Музеи Ленинградской области будут пропускать по QR-коду посетителей, сделавших прививки импортными вакцинами. Такое решение принято главой региона по согласованию с Роспотребнадзором, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", - говорится в сообщении.

В Ленинградской области с 30 октября действует требование предъявления QR-кодов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19 или факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, для допуска в театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы.

Также в регионе введены дополнительные ограничения по массовым мероприятиям. Допустимая численность участников массовых мероприятий сокращена в "красной" зоне до 300, в "желтой" - до 500, в "зеленой" - до 1 000. Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Ленинградской области закрыты торговые центры площадью 36 тыс. кв. м и более.