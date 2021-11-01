Эксперт: более 10% деревьев во Владивостоке нужно посадить заново после ледяного дождя

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Десятая часть всех высаженных во Владивостоке деревьев нуждается в полной замене после прошедшего в ноябре прошлого года ледяного дождя. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель отдела развития Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Ирина Крестова.

Ледяной дождь нанес большой урон зеленым насаждениям Владивостока, многие деревья были сломаны, другие сильно пострадали. В текущем году специалисты ботанического сада при поддержке городской администрации провели инвентаризацию зеленых насаждений Владивостока и пришли к выводу, что опасений не вызывает состояние только десятой части из 9 684 обследованных в городе деревьев.

"Для почти 1 000 деревьев необходимо провести комплекс агротехнических мероприятий, направленных на укрепление растений и увеличение процента приживаемости. Еще около 1 100 деревьев находятся в состоянии медленного разрушения по причине предельного возраста или условий роста, их необходимо сносить и планомерно заменять. В стандартной санитарной обрезке нуждаются почти 2500 деревьев, в формирующей обрезке - около 1400 деревьев", - рассказала Крестова.

По ее словам, по итогам инвентаризации зеленых насаждений стал очевиден бедный видовой состав деревьев Владивостока. В городе только три основных породы: ясень маньчжурский, клен ясенелистный и ильм низкий. Причем, два последних вида являются сорняками, так как это в основном самосев.

"Мы провели инвентаризацию деревьев на 56 га в городе, это шесть больших скверов и 24 крупные улицы, а также зеленые зоны на набережных. Кроме оценки текущего состояния мы составили рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы каждое конкретное дерево или группа кустарников максимально долго жили. Мы разработали, не побоюсь этого слова, авторскую схему рекомендаций, которая облегчит работу городских служб не только прямо сейчас но и в будущем", - добавила она. Проведенная инвентаризация, считает эксперт, позволила вскрыть проблемы в городском озеленении, копившиеся годами. В частности, есть недоработка с уходом за уже высаженными растениями. Так, минувшим летом многие новые деревья и кустарники не поливались, что привело к их гибели.

В ноябре 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.