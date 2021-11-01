В Томской области темпы вакцинации выросли в три раза после введения обязательных прививок

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Темпы иммунизации жителей Томской области от коронавирусной инфекции выросли в три раза с 15 октября, после объявления обязательной вакцинации и введения системы QR-кодов. Так, за первые 15 дней октября первым компонентом привились порядка 15 тыс. человек, с 15 октября по 1 ноября - более 46 тыс., сообщили в пресс-службе областной администрации.

В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности, госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

"В Томской области после решений оперативного штаба под руководством губернатора региона Сергея Жвачкина выросли темпы иммунизации. Так, с 1 по 15 октября первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции поставили 15 118 человек, полностью привились - 11 421. Всего вакцинировались первым компонентом с начала года к 15 октября 312 918 жителей Томской области, завершили иммунизацию - 294 164. С 15 октября по 1 ноября первый компонент поставили 46 225 человек, привились полностью - 25 218. Всего с начала года, по данным на 1 ноября, первый компонент поставили 359 143 человека, полностью завершили иммунизацию - 319 382", - сообщил собеседник агентства.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 48 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,4 раза - с 100 до 240. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали к середине месяца около 50% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.