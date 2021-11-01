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Пандемия COVID-19

Тест Байдена на COVID-19 оказался отрицательным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что ее тест дал положительный результат

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 ноября. /ТАСС/. Тест на COVID-19 президента США Джо Байдена в воскресенье оказался отрицательным. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила это в понедельник во время брифинга на борту самолета американского лидера.

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Президент США направляется в Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Тест был проведен для соблюдения условий въезда на территорию Великобритании" и участия в конференции в Глазго, подчеркнула Жан-Пьер.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что ее тест на COVID-19 оказался положительным. По этой причине она не поехала с Байденом в Европу.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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