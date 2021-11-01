Глава Северной Осетии призвал к ужесточению контроля за соблюдением ограничительных мер

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло призвал управление Роспотребнадзора по республике ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"У вас есть полномочия закрывать, приостанавливать деятельность на время. Поэтому там, где нарушаются ограничения, это касается общепита и всех остальных, приостанавливать деятельность. За время нерабочих дней с 26 октября по 7 ноября надо сделать разрыв цепочки, иначе система здравоохранения захлебнется", - сказал Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

Он поручил использовать все имеющиеся инструменты воздействия. По словам Меняйло, больных в тяжелом состоянии в республике остается очень много. "Поэтому давайте для сохранения жизней и здоровья людей уже не будем уговаривать. Мы уже полгода уговариваем", - добавил он.

В стационарах республики, по данным вице-премьера Александра Реутова, с коронавирусом находятся 1 085 человек, из них 108 - в реанимациях.