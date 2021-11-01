В Югре вакцинацию от коронавируса впервые прошли более 51 тыс. жителей за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции за неделю, впервые составило свыше 51 тыс. человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в понедельник во время заседания регионального оперативного штаба.

По данным департамента здравоохранения Югры, ранее за неделю было вакцинировано 36 тыс. человек. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе 82,4 тыс. заразились, 76,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 355 умерли.

"На 44% процента больше на прошлой неделе вакцинировано жителей Югры против новой коронавирусной инфекции. Впервые вакцинировано за неделю 51 675 человек. Запас вакцины более 120 тыс. доз в медорганизациях есть. До конца недели к нам поступит еще 150 тыс. доз. вакцин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Югре впервые за последние два месяца за неделю снизилось число заболевших с коронавирусной инфекцией. "С осторожностью мы можем сказать, что за последние два месяца - это первая неделя (с 25 по 31 октября 2021 года - прим. ТАСС), когда у нас не произошло увеличения числа заболевших и даже с неделей предыдущей на 4% снизилось число тех, кого мы госпитализировали для стационарного лечения. Продолжает работать 15 ковидных госпиталей, 2 331 пациент на стационарном лечении, из них 152 поступили за последние сутки", - уточнил он.

Ранее Добровольский сообщал, что в Югре резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом увеличен с 4 до 4,5 тыс. Всего в конце октября было развернуто более 2,7 тыс. коек.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.