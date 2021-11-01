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Пандемия COVID-19

В Екатеринбурге за нарушение масочного режима в выходные составили более 180 протоколов

Проверка общественного транспорта показала, что большинство людей использует средства защиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 180 протоколов об административном правонарушении составлено в Екатеринбурге после профилактических рейдов, проведенных в выходные. При этом проверка общественного транспорта 1 ноября показала, что большинство людей применяет средства защиты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"Как показали результаты рейда, проводившегося на улице 8 Марта (одна из центральных улиц города - прим. ТАСС), в подавляющем большинстве случаев граждане находятся в средствах защиты, тем не менее инспекторы напоминали кондукторам о необходимости контроля за соблюдением санитарных правил. Стоит отметить, что подобные профилактические рейды проходят не только в общественном транспорте, но в магазинах и крупных торговых центрах Екатеринбурга. По информации специалистов, только за минувшие выходные на "безмасочников" составлено 187 протоколов об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 158 094 случая новой коронавирусной инфекции, из них 723 за последние сутки. Общее число выписанных достигло 142 449. Умерли 7 504 человека.

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