Доля заболевших ковидом россиян после полного курса вакцинации составляет 2-5%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в РФ составляют от 2% до 5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был опубликован в понедельник в Telegram-канале ведущей Наили Аскер-заде.

"В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины", - отметила она.

Глава ведомства при этом подчеркнула, что привитые от коронавирусной инфекции россияне практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания. "Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать", - добавила она.