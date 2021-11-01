Более 600 кислородных концентраторов закупят для больниц Белгородской области

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Более 600 стационарных кислородных концентраторов закупят для лечебных учреждений Белгородской области за счет средств областного бюджета. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Всего за счет средств областного бюджета приобретут 628 концентраторов. Первые 40 штук направят во вторую горбольницу Белгорода. Устройства поступят уже в начале следующей недели", - пояснил Гладков.

Приборы также поступят в инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницы, а также Алексеевскую, Новооскольскую, Губкинскую, Шебекинскую, Валуйскую, Прохоровскую, Борисовскую, Чернянскую, Красногвардейскую, Волоконовскую, Белгородскую ЦРБ. Кислородные концентраторы "выжимают" кислород из воздуха и подают его пациенту в концентрированном виде. С помощью переносных концентраторов в медучреждениях смогут подавать кислород еще большему количеству пациентов, которым он будет необходим.

"Безусловно, вопрос здравоохранения - главный вопрос в деятельности правительства области, 850 коек оборудуем дополнительно. Но главное сейчас - те ограничительные меры, которые введены в течение "выходной недели", - добавил Гладков.