Более 70% жителей Симферополя вакцинировались от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Прививки от коронавируса сделали более 70% жителей Симферополя. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном Минздраве со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского.

В регионе уже несколько дней фиксируют более 700 заражений в сутки. Рост числа новых случаев в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 новый случай коронавируса за сутки.

"На сегодняшний день в Крыму вакцинированы первым компонентом 667 027 человек, вторым компонентом - 550 852 человека. Лидирует по прививочной кампании по-прежнему Симферополь, в настоящее время привиты 70,1% жителей", - сказал Скорупский, слова которого привели в пресс-службе.

По словам врио министра, в регион поступила очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме 108 тыс. доз. "Незамедлительно организована работа по ее распределению и доставке в медицинские организации", - отметил Скорупский. За весь период, по данным властей, в Крым поступило более 800 тыс. доз вакцины.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей региона старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.