В Рязани открыли единый центр вакцинации, где делают прививки без предварительной записи

ТАСС, 1 ноября. Единый центр вакцинации, в котором можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, открылся на территории "Точки кипения" в Рязани. Ежедневно центр сможет принимать от 1,8 до 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве региона.

"Очень важно, что в едином центре вакцинации можно прийти и сделать прививку без записи, это то, о чем говорили люди. Все сделано не просто для того, чтобы в Рязанской области появился еще один, 69-й пункт вакцинации. Он удобен для людей, для всех жителей Рязанской области", - приводят в пресс-службе слова губернатора Николая Любимова.

Единый центр вакцинации будет ежедневно работать с 8:00 до 20:00 - вакцинация проводится при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. В нем одновременно ведут прием более 50 специалистов: оказывается помощь в заполнении документов, проводится предварительный медицинский осмотр: опрос, измерение давления, пульсоксиметрия. Пространство нового пункта вакцинации организовано по принципам бережливого производства с учетом рекомендаций экспертов таким образом, чтобы разделить потоки приходящих на вакцинацию и уже вакцинированных. Центр рассчитан на ежедневное обслуживание до 1,8 тыс. человек с возможностью расширения пропускной способности до 3 тыс. человек в день.

Решение об открытии единого центра было принято после того, как к властям начали поступать жалобы на очереди в небольших пунктах вакцинации и трудности с записью. В центре врачам помогают волонтеры, в необходимом количестве доставлена вакцина. Для жителей микрорайонов, где доступность прививки сейчас ниже, будет организован бесплатный автобус, который доставит людей в центр. Также будут внесены улучшения в работу поликлиник - для этого привлекут волонтеров, проведут перераспределение потоков.

"Наша задача - быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали Корпорация развития Рязанской области, Минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с появления моего поручения до первого приема в едином центре вакцинации", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 48 205 случаев заболевания, в том числе 241 за последние сутки. Выздоровели 42 668 человек, отмечено 1 423 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 372 098 жителей, второй - 307 244. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 35,1%.