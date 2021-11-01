Курорты Сочи на 50% забронированы на новогодние праздники

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Туристы более чем наполовину забронировали горные курорты Сочи на период новогодних праздников, планируется принять 250 тыс. гостей, сообщил в Telegram-канале в понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Готовимся к периоду новогодних праздников. Уже забронировано более половины номерного фонда в горном кластере. В период праздничных дней мы планируем принять около 250 тыс. гостей. При этом важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении главы города.

Отмечается, что в Сочи введут регулярную обработку кабинок канатных дорог, но приостанавливать их работу для проведения дезинфекции не будут. Планируется также установить ограничители, чтобы в очередях соблюдали социальную дистанцию, ски-пассы будут продаваться, в том числе, бесконтактным путем.

"К активному зимнему сезону готова и прибрежная инфраструктура. Открыто 30 зимних пляжей, более 35 объектов туристского показа работают в городе круглогодично. Здесь также усилим санобработку, контроль масочного режима", - добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что общий туристический поток в Сочи в период новогодних праздников в 2021 году составил 270 тыс. человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Тогда 146 тыс. отдыхающих разместились в горном кластере, заполняемость номерного фонда составила 80%.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.