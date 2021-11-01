Власти Сочи сообщили, что свыше 110 тыс. туристов находятся сейчас на отдыхе в регионе

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 110 тыс. туристов на данный момент находятся на курорте в Сочи. Город работает в режиме повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом, написал в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

"На традиционной планерке обсудили с коллегами меры по сохранению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации. В Сочи в настоящее время находится более 110 тыс. гостей. При этом город функционирует в режиме повышенной готовности", - написал он.

Мэр уточнил, что сейчас в городе отменены все массовые мероприятия, для посещения кафе и ресторанов, а также при заселении в гостиницу необходимо предъявить QR-код о вакцинации.

Ранее сообщалось, что во время продолжительных ноябрьских выходных Сочи планируют посетить около 120 тыс. туристов, Копайгородский сравнил предстоящий турпоток с активным летним сезоном.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября курорты Краснодарского края приняли 15 млн туристов, с начала года - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В регионе сейчас продолжается бархатный сезон.

Также мэр города сообщил, что ограничения и правила санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдают 99% заведений Сочи.

Ранее власти Краснодарского края запретили посещение ресторанов, баров, кафе и столовых совершеннолетним гражданам без уникального личного QR-кода. Их имеют право обслужить только навынос или с доставкой. Дополнительные ограничения начали действовать с 30 октября и продлятся по 7 ноября.

"Руководителей предприятий мы заранее оповестили о новых ограничительных мерах. Сейчас их исполнение контролируют мониторинговые группы. Как показали массовые проверки в прошедшие выходные дни, 99% заведений исполняют правила. Нарушители привлечены к административной ответственности - составлено 14 протоколов", - написал Копайгородский.

Он отметил, что в данный момент необходимо обеспечить безопасность входных групп, не допускать скопления людей и очередей. Также глава города написал, что он поручил усилить санитарную обработку мест общественного пользования, транспорта, остановочных пунктов.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае выявлены 286 случаев заражения ковид, всего за время пандемии - 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выздоровели и выписаны из больниц, 7 423 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО - восемь. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1 439.